Sinop'ta yoğun bakım yatak kapasitesi artırıldı

Sinop'ta pandemi ile mücadele de ihtiyaçlar doğrultusunda Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi ve Ayancık Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım yatak sayıları artırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: ”Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 8 yatak 2. basamak yoğun bakım ve 2 yatak 1. basamak toplamda 10 yatak artırılmış ve hizmete alınmıştır. Şu an itibari ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 82 yoğun bakım yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı onayı ile ilave 12 yatak kapasiteli 2. basamak yoğun bakım ünitesi için çalışmalara başlandı. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde ise son teknoloji tıbbi cihazlar ile donatılarak 7 yataklı 2. basamak yoğun bakım ünitesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Böylece Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde 13 yataklı 2. basamak, 6 yataklı 1. basamak ve 4 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplam da 23 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Ayancık Devlet Hastanesi'nde de 5 yataklı yoğun bakım ünitesi onayı bakanlıktan alınmış olup yapım çalışmaları devam etmektedir. İlimizde yapım çalışmaları devam 17 yatak hariç hali hazırda 114 yatak yoğun bakım kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Bu zorlu süreçte il ve ilçelerimizde kararlılıkla çalışan yönetici ekibimize ve tüm fedakarlıkları gösteren personellerimize teşekkür ederiz.”