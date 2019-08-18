İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı

Sinop’ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.

Sinop'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.



Sinop Erfelek Kaya Altı yolunda saat 20.00 sıralarında otoyola atlayan bir karaca, yoldan geçen kimliği belirlenemeyen bir vatandaşın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine polis ekipleri olayı Milli Parklar görevlilerine bildirdi. Milli Parklar görevlilerinin geldiği sırada karaca olay yerinde can verdi. Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri karacanın cansız bedenini olay yerinden kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.