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Sinop'ta yüksek gerilim hattı patladı, iki ilçede elektrik kesildi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta yüksek gerilim hattı kabloya kar suyu kaçması sonucu patladı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yüksek gerilim hattı kabloya kar suyu kaçması sonucu patladı. Yaşanan patlama ile iki ilçenin elektriği kesilirken, tekstil fabrikasında da üretim durdu.


Sinop'ta 150'ye yakın işçinin çalıştığı bir fabrikanın bahçesindeki yüksek gerilim hattında kar suyu kaçması sonucu patlama yaşandı. Yaşanan patlama ile Gerze ilçesinin bir kısmında ve Dikmen ilçesinin tamamında elektrikler kesilirken, tehlike ucuz atlatıldı. Patlama seslerini duyan işçiler büyük korku yaşadı. Gerze ilçesinin bir kısmında 5-10 dakika süren elektrik kesintisinin ardından elektrik diğer hatlardan verilmeye başlandı. Dikmen ilçesine ise YEDAŞ ekipleri tarafından arıza giderilene kadar elektrik verilemedi. Hattın elektrik sağladığı tekstil fabrikasında da üretim dururken, fabrikaya en az 1-2 hafta elektrik verilemeyeceği öğrenildi.


Fabrikada çalışan işçiler olay sonrası servis araçlarıyla evlerine gönderildi. Fabrika yetkilisi Yüksel Yetgin, "Su sızdı herhalde. Kablolar güm güm patlamaya başladı. Sonra elektriği kestirdik. Elemanları eve gönderiyoruz, işler yarım kaldı" dedi.

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