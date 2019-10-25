Sinop'ta yüksek gerilim hattına havadan müdahale

Sinop'ta yüksek gerilim hattında oluşan arıza, helikopterli ekip tarafından havadan tamir edildi.

Sinop Üniversitesi Rektörlük yerleşkesindeki yüksek gerilim hattında oluşan arızayı incelemek için, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından Samsun'dan helikopter gönderildi. Gelen helikopterin sepetiyle görevliler aşağıya sarkıtıldı. Yüksek gerilim hattını görevliler havadan kısa sürede tamir etti, ardından hava yoluyla geri döndü.