İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta zarar gören drenaj sistemi onarılıyor

Sinop’ta geçen haftalarda etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan ve zarar gören drenaj sistemi, ekipler tarafından onarılıyor.

Sinop'ta geçen haftalarda etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan ve zarar gören drenaj sistemi, ekipler tarafından onarılıyor.


Sinop'ta geçen hafta etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan ve zarar gören Erfelek Barajı mevkisinde bulunan drenaj sistemi, DSİ 74. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Yapılan çalışma, dron ile havadan görüntülendi.

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