Sinop'ta “zılbıt” zamanı

Sinop'un Erfelek ilçesi köylerinde toplanan ıspıt otu, sağırdili, kaldırık otu olarak bilinen ve lezzetiyle ün yapan yöreye has "zılbıt" Sinop'ta köylü pazarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı.

Sinop'un Erfelek ilçe merkezinde ikamet eden Oktay Kara yılın ilk zılbıtını topladı. Erfelek köylü pazarında kilosunu 5 TL den satacağını belirten Kara, fiyatların ilerleyen günlerde 2 TL'ye kadar düşmesi beklendiğini söyledi.

Soğanlı yumurtalı yemeğini yapılan zılbıtın bitmek bilmeyen faydaları da lezzetine lezzet katıyor. Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıtın eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan zılbıtın çeşitli usullerde yemeği yapılıyor.