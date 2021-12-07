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Sinop'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza, 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 06 VVR 97, 55 YC 181, 34 D 5437 plakalı araçlar birbirleriyle çarpıştı. Çarpmanın sonucunda Cemal Örnek, Cevat Çetinkaya(27) hayatını kaybederken, Recep B., Fatma Ş.(59) ve Şeref Ş.(66) yaralandı. Yaralı Recep B. ve Fatma Ş. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybedenler de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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