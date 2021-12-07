İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza, 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halinde olan Recep B.'nin (19) kullandığı 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) idaresindeki 06 VVR 67 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar Şeref Ş.(66) idaresindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı.


Zincirleme kazada hurdaya dönen 06 VVR 67 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cemil Örnek(65) ve Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti. Kazada Recep B., Şeref Ş.(66) ve Fatma Ş.(59) yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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