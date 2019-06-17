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Sinop'ta zıpkınla avlanan 10 kiloluk levrek yüz güldürdü

Sinop’ta zıpkınla avlanan 10 kiloluk levrek yüz güldürdü.

Sinop'ta zıpkınla avlanan 10 kiloluk levrek yüz güldürdü. Sinop'ta amatör balıkçı Engin Balcı zıpkınla 10 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.


İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Engin Balcı, “Arada denize dalmayı seviyorum. Her zaman yaptığım bir iş değil. Havalar ısındı. Daldık denize. Kısmetimizde bu 10 kilogramlık levrek varmış. Bu levreği de yiyeceğiz" dedi.

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