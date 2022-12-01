İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta zorunlu ‘kış lastiği' denetimleri başladı

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle Sinop’ta denetim yapıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle Sinop'ta denetim yapıldı.


Türkiye genelinde 1 Aralık itibarıyla ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince kent merkezi giriş istikameti Pervane yokuşu mevkisinde özellikle ticari araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti. Lastiklerin diş derinliklerin 4 milimetre olma şartı kumpas adlı alet ile ölçülerek incelendi.


Ticari araç şoförleri, kurallara uyduklarını ve 1 Aralık tarihinden önce lastiklerini değiştirdiklerini söyledi.

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