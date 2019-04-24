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Sinop'taki ev yangını

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan ve biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiği değerlendirilen yangınla ilgili evin enkazında bulunan bulgular kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan ve biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiği değerlendirilen yangınla ilgili evin enkazında bulunan bulgular kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde, Erdal Özkaya'ya ait iki katlı evde çıkan yangına ilişkin söz konusu evin enkazında inceleme yapan ekipler çalışmalarını tamamladı. Ekiplerce, çalışmalar sırasında bulunan insan kemikleri muhafaza altına alınarak, kimlik tespitlerinin yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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