Sinop'taki fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktan serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Nigar Z. ile Yılmaz Y. tutuklandı, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.