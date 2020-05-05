Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan Sinop'a gelen ve karantina sürecini tamamlayan gurbetçi vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.

Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Almanya'dan Sinop'a getirilen ve Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurduna yerleştirilen 237 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilge Şimşek, “Almanya'da değişim öğrencisi olarak bir süre kaldım. Ülkemize döndüm ve KYK Sinop Kız Yurdunda 14 gün ağırlandık. Bu süre boyunca çok güzel ağırlandık. Her şey çok güzeldi. Bizim için bu süreç tatil gibi geçti. Burayı gerçekten özleyeceğiz. Ayrıca bir sporcu olarak burada çok destek gördüm. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'a çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 237 kişi, 12 araçla memleketlerine yolcu edildi.