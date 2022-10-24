Sinop'taki kamu projelerinin toplam değeri 13,8 milyar TL

Sinop'ta 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda üzerinde çalışılan projelerin toplam değerinin 13 milyar 856 milyon TL olduğu, 408 adet proje üzerinde çalışıldığı, 145 adedinin tamamlandığı açıklandı.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, “İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 18 genel ve katma bütçeli kuruluş, 10 yerel idare ile 9 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri olmak üzere toplam 37 kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı ve 3. döneminde toplam 408 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 145 adedi tamamlanmıştır, diğer 263 projeden 190 adedi devam etmekte ve 22 adet proje ihale aşamasındadır. 41 adet projeye çeşitli sebeplerden başlanamamış olup, 10 adet proje ise tasfiye edilmiştir” dedi.

Projelerin toplam değeri 13 milyar 856 milyon lira

Vali Karaömeroğlu, 2022 yılı ve 3. dönemde üzerinde çalışılan projelerin toplam değerinin 13 milyar 856 milyon 195 bin 223 TL olduğunu açıkladı. Projeler için 2022 yılında 1 milyar 775 milyon 944 bin 673 TL ödenek ayrıldığı kaydedilerek bu ödeneğin 732 milyon 859 bin 604 TL'sinin harcandığını belirtti. Toplam nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 41 olduğunu belirten Karaömeroğlu, “Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 2022 yılı yatırım ödeneği 87 milyon 543 bin 530 TL'dir. Bu ödeneğin 58 milyon 564 bin 170 TL'si yol ve su projelerinin yapımına, 28 milyon 889 bin 360 TL'si ise Ortak Alım ve Yönetim giderlerine ayrılmıştır” şeklinde konuştu.

Toplantı devamında yürütülen projeler ve projelerin gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunlarla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.