Sinop'taki kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

24 Şubat gecesi otomobilin yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan araç içerisinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa (75), Yılmaz (60) ve Salih Demir (71) ile Hasan Kaya'nın (60) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gencek Köyü Camii'ne getirildi.

Cenazeye, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Mustafa, Yılmaz ve Salih Demir ile Hasan Kaya'nın cenazeleri, aile kabristanlıklarında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay

Mustafa Demir (75) idaresindeki otomobil, 24 Şubat gecesi Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nden Merkez Mahallesi istikametine seyir halindeyken, yoğun sis nedeniyle Hösgüden yol ayrımında kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanmış, sürücü Mustafa Demir ile birlikte Yılmaz ve Salih Demir ile Hasan Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 2-3 saat sonra tesadüfen fark edilen kaza sonrası ekipler, 7 saatlik çalışmanın ardından 4 kişinin cansız bedenini uçurumun kenarından çıkartmıştı.