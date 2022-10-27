Sinop'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sinop'ta aracın yayaya çarptığı trafik kazasında önce aracın şoförü, ardından kaldırımdan geçen kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Okullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAU 276 plakalı ciple seyir halinde olan Ramazan Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak önce kaldırımdan geçen Beyhan Büyük'e, ardından müzenin demir kapısına çarptı. Kazada kaldırımdaki kadın ile aracın şoförü ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede önce şoför Ramazan Yazıcı, ardından da Beyhan Büyük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.