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Sinop'taki kazada yaralanan doktor hayatını kaybetti

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktor, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktor, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop'un Durağan ve Boyabat ilçesi arasında Yandak Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Raif Çaylı idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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