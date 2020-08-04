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Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı

Sinop’un Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Sinop'un Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.


Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen dün akşam saatlerinde yeniden alevlenen orman yangını, gece boyunca karadan yapılan yoğun çalışmalar ve sabah saatlerinden bu yana yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterleri ile havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.


Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterleri ile yapılan müdahaleler sonucunda söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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