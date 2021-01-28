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Sinop'taki orman yangını söndürüldü

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusuflu Köyü Merkez Mahallesi Güreş Sahası mevkisindeki ormanlık alanda ana elektrik hatlarının koparak ağaçların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Türkeli Belediye İtfaiyesi olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İş makineleri yardımıyla ormanlık alanda yollar açılarak, yangına müdahale edildi.


Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Gaziler köyü Eğrit Mahallesi mevkiindeki ormanlık alana doğru ilerleyen yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının da sona erdiği bildirildi.

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