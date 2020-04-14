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Sinop'taki sağlık çalışanlarına moral

Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, KYK yurdunda kalan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Girgin iki sağlık çalışanının doğum günü kutlamasına katıldı.


Dünyayı tehdit eden salgın hastalık korona virüs nedeniyle Sinop'taki sağlık çalışanlarının evlerinden ve yakınlarından uzakta zorlu mesaileri de sürüyor. Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, Sinop KYK Kız Yurdunda kalan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ayrıca doğum günü olan iki sağlık çalışanı için pasta kesildi.


Ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Girgin'e Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Mehmet Usta ile İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcıları Oktay Doğan ve Mustafa Yıldız da eşlik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Açıkbaş, "Vali yardımcımız Murat Girgin Sinop KYK Kız Yurdumuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuz sağlık çalışanlarımızı ziyaret etti. Ayrıca bugün doğum günü olan iki sağlık çalışanımız için pasta kesip kendilerine bir nebze moral olmaya çalıştık" dedi.

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