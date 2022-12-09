İhlas Haber Ajansı

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Sinop'taki silahlı kavganın tarafları adliyeye sevk edildi

Sinop’un Erfelek ilçesinde önceki gün bir kişinin ölümüne, iki kişinin ise yaralanmasına neden olan silahlı kavganın taraflarından 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde önceki gün bir kişinin ölümüne, iki kişinin ise yaralanmasına neden olan silahlı kavganın taraflarından 10 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçe merkezinde 7 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, kavganın büyümesiyle taraflardan N.E. tabancasını ateşledi. O sırada bölgeden geçen ve merminin isabet etmesiyle yaralanan Erdal Demir, O.Ö. ve bıçakla yaralanan G.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Erdal Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taraflar ise emniyette gözaltına alındı. Şahısların üzerinden çıkan 3 adet ruhsatsız tabanca ve kavgada kullanılan bir bıçağa da el konuldu. Demir'in cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.


Soruşturmayı tamamlayan Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince iki gruptan toplam 10 kişi Sinop Adliyesi'ne sevk edildi.

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