Sinop'taki su kesintisi

Sinop Belediyesi ve Devlet Su İşleri arasında yapılan sözleşme ile Sinop'ta gerçekleşen çalışmalar tamamlandı. Yaşanan su kesintisi sonrası şehre su veriliyor.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Sinop'ta yaşanan su kesintisi hakkında açıklamalarda bulundu. Minoğlu çalışmaların tamamlandığını belirttiği konuşmasında, "Devlet Su İşleri ve belediyemiz arasında yapılan sözleşme ile Erfelek Arıtma Tesisi, Bekteşağa Su Deposunda ve Ayancık yol ayrımında vana yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan bu işlemlerin amacı; Erfelek Arıtma Tesisinden Sinop'a gönderilen suyun takibini yapabilmek, Bekteşağa Su Deposundan suyun dağıtımını sağlayabilmek ve Ayancık yol ayrımındaki yerleştirilen vana ile de suyun kontrolünü sağlayabilmektir. Ayrıca bu işlemlerle birlikte, ileride yaşanabilecek bir arızada arızanın gerçekleştiği bölgede bölgesel su kesintisi yaparak tüm şehrin suyunu kesmeden, diğer vatandaşlarımızı mağdur etmeden arızayı giderebileceğiz. Yüklenici firma ile yapılan planlamayla, yaz aylarının sona erip yoğunluğun azaldığı 24 Eylül'de çalışmalara başladık. Bizim de belediye olarak lojistik anlamda, eleman ve araç desteğimizle dün sabah saatlerinde başlanan çalışma bu sabah 06.00 itibarıyla sona erdi. Korucuk ve Bostancılı Mahallerimizde meydana gelen arızalar da giderildi, Erfelek Arıtma Tesisinden su pompalandı. Şehrimizin alçak bölgelerinde öğle saatlerinde, Ada ve Zeytinlik Mahallerimize ise akşam saatlerinde suyun geleceğini tahmin ediyoruz. Yaşanan su kesintisi ve mağduriyetten dolayı Sinop halkından özür diliyoruz" dedi.