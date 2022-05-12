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Sinop'taki taşkın çilek tarlalarına zarar verdi

Sinop’ta hafta sonu yaşanan dere taşkınında çilek tarlaları büyük zarar gördü.

Sinop'ta hafta sonu yaşanan dere taşkınında çilek tarlaları büyük zarar gördü.


Sinop'ta hafta sonu etkili olan yağışlar sonucu derenin taşması ile Mertoğlu köyünde Dilek Şeref'e ait 2 dönümlük çilek tarlasının sulama motoru ve güneş paneli zarar gördü. Tarla sahibi Dilek Şeref, yetkililerden destek beklediğini belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilek Şeref, “Burası 4 dönümlük bir tarla. 2 dönüme yakın yerini kendi imkanlarımızla çilek yaptık. Cuma günü yağan yağmurlardan dolayı derenin taşmasından dolayı çilek tarlası suyun altında kaldı. Enerji panelim vardı, o suyun altında kaldı. Sulama motorumuz vardı, o da suyun altında kaldı. Gittik müracaatlarımızı yaptık. Mağduruz" dedi.

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