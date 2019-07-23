Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop'ta uygulanmakta olan “Sinop'taki Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi”nin uygulanacağı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve proje ortakları tarafından saha ziyareti yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda yürütülen “Sinop'taki Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi”ne yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı inceleme uzmanlarının ve yerel proje ortaklarının içinde yer aldığı Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında bir değerlendirme toplantısı ve sonrasında saha ziyareti gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, bakanlık uzmanları ve proje ortakları projenin uygulanacağı alana saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette projenin uygulanacağı alana ilişkin proje detayları ve teknik bilgiler paylaşıldı.

Toplantı ajansın Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berkol Alevli'nin projedeki süreçler hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumunun ardından, proje hakkında görüş ve değerlendirmeler yapılarak bakanlık uzmanlarının soruları cevaplandırıldı.

Toplantı sonrasında ise Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ile proje kapsamında kurulan şirketin kuruluş süreci ve faaliyetleri görüşüldü. Bakanlık uzmanları tarafından projede ihale süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Özmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izleme uzmanları, Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, akademisyenler ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.