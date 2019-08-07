Sinop'taki tüm tarihi evlerin restoresi sırayla yapılacak

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop'ta koruma altına alınan evlerin projelendirmelerinin yapıldığını belirterek sırayla hepsinin restore çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, her kesimin ilgisinin eski evlere yöneldiğini ifade ederek, "Her yıl bakanlık olarak tarihi evlerin büyük bir kısmına projelendirme yapıyoruz. Artık hem şahıslar, hem bakanlık, hem de kurumlar artık eski tarihi binaları alarak onu restore ederek onun içerisinde oturuyorlar. Bakanlık, cüzi imkânlar dâhilinde bu evlere yardım ediyor. Keşke bu evlerin tamamını restore edebilsek. Ama bu binaların hepsi projelenmiş durumda. Mesela Kuruçeşme Sokak'taki evleri belediye restore ediyor” dedi.

Tosun, "Kültür varlığı olarak tescillenen eserler kıymet ve değer arz eden eserlerdir bu değer manevi değerdir. Sinop Merkez'de bizde kayıtlı toplam 86 tane tescilli sivil mimari örneği, yani Türk evleri vardır. İlimiz genelinde bu evlerden toplam 333 tane ev vardır. Yanıyor, yıkılıyor ama bizim elimizde o projeye göre fotoğrafları mevcut, yansa da yakılsa da birebir imitasyonu uygulanmak zorundadır. Sırayla tüm eski Türk evlerinin restoresi tamamlanacak” ifadelerine yer verdi.