Sinop'tan afet bölgesine giden ekip Malatya'da can kurtardı

Sinop ve Kastamonu'dan yola çıkarak deprem bölgesine giden 88 gönüllü, Malatya'da yaşlı bir kadını enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem sebebiyle göçük altında kalan vatandaşlar için başlatılan kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sinop'un Türkeli ilçesi ve Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinden oluşan 88 gönüllü vatandaş, deprem bölgesi olan Malatya'ya ulaştı. Hızla çalışmalara katılan ekip, yaşlı bir kadını da enkaz altından kurtardı.

Gönüllünün sırtında taşıyarak dışarı çıkardığı yaşlı kadını battaniye ve mont vererek ısıtmaya çalıştılar.