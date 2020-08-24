Sinop'tan Azerbaycan'a metal kiremit ihracı

Sinop'un Gerze ilçesinde üretilen metal kiremitler Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

İlçe sanayisinde bir tel örme atölyesinde üretilen metal kiremitler, kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderiliyor. Esnaflığa 1990 yılında Gerze'de kurduğu torna atölyesi ile başladığını anlatan atölye sahibi Hasan Coşkun, “Yurt dışında uzun yıllar çalıştım, emekli olduktan sonra 2016 yılında Gerze'ye geldim ve torna işi yapmaya başladım. Tornacılığın yanında Gerze'de olmayan bir imalat yapmak adına vatandaşımıza ihtiyacı kadar alabilme imkânı sunan kilo ile tel çit yapımına başladım. Bir tel örgünün standardı 1 metre, 1 metre 20 cm, 1 metre 50 cm'dir. Başka yapan var mıdır bilemem ama ben burada standart ölçülerden farklı olarak vatandaşın isteği doğrultusunda istenilen kiloda, ende ve yükseklikte tel örgü üretip satıyorum. Hatta vatandaşın yaptığı işten arta kalan teli alıp ücretini geri ödüyorum” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır Gerze'deki atölyesinde torna ve tel işi yapmaya devam eden Hasan Coşkun, Azerbaycan'dan gelen talep üzerine metal kiremit imalatı da yaptıklarını belirterek, “Daha önce Türkiye'de yöneticilik yaptım. Yurt dışında da çalışma tecrübem oldu bu yüzden yurt dışıyla bağlantılarım var. Bana böyle bir teklif getirildiğinde yapabilir miyim diye araştırmaya koyuldum. İmalatın yapılabilmesi için birinci öncelik kalıptı, önce bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ürün proğrasip dediğimiz bir sistemle imal ediliyor. Bu sistem sayesinde ürün makineden el değmeden ve hiç hata olmadan çıkıyor tabi üründe hiç hata olmaması içinde bu sistemin çok iyi kurulması gerekli. Bu sistemle ilgili önce Konya'da daha sonra da İstanbul'da bir araştırma yaptık. Araştırmalarımız doğrultusunda metal kiremit işini tepsi imalatı yapan kişilerin yapabileceğini öğrendik ve İstanbul'daki araştırmalar sonucunda tepsi imalatı yapan bir kişi bulduk. Tesadüf bu ya arkadaşımız Sinoplu çıktı. Kendisiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda buraya Gerze'deki atölyemize geldi, imalat için elimizdeki pres makinesinin yeterli olmayacağını söyledi. Biz de metal kiremit imalatı için daha güçlü olan 80 ton C hava kavramalı pres, 150 ton pnomati pres, selvo sürücü rulo açıcı makineyi Ankara'dan getirttik ve sac kiremit imalatına başladık. Üretilen malları preste şekillendiriyoruz ve Azerbaycan'a sevk ediyoruz. Metal kiremitler orada elektro statik boyanıp çatılarda kullanılacak duruma getiriliyor. İlk yüklememizi 20 Ağustos Perşembe günü yaptık; 1 tır metal kiremiti Bakü'ye yolladık ve imalata devam ediyoruz. Tahminen 300 ton galvenizli sac işleyip onları da ihraç edeceğiz. Böylelikle başladığımız ihracat serüveni şimdi toptan boya, tır bazında galvanizli sac ve profil sevkiyatı gibi çeşitli ürün yelpazesine doğru gitmektedir. Aynı zamanda ihracatını yaptığımız kiremit işini devamlı hale getireceğiz ve bu da kişilere istihdam sağlayacak. Ben bu işi yaparken önce kalite diyorum. Çünkü müşteri birinci malla bir milyonuncu malın kalitesinin aynı olmasını istiyor. Daha önce Avrupa'da çalışmanın vermiş olduğu tecrübeyle bu konu da hassas davranıyorum” ifadelerini kullandı.