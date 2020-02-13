İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'tan depremzedelere yardım

Sinop’ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından bağışlanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya’ya uğurlandı.

Sinop'ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından bağışlanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya uğurlandı.


Sinop Valilik binası önünde gerçekleştirilen uğurlamaya; Vali Köksal Şakalar, Vali Yardımcısı Murat Girgin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kamu ve kurum müdürleri ve valilik personeli katıldı.


Temel gıda maddelerinden oluşan 1925 adet koli bulunan iki tır, Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.