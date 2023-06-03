İhlas Haber Ajansı

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Sinop'un bir aylık asayiş raporu yayınlandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda Mayıs ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayınlandı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 3 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayınlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 31 aranan şahıs yakalandı, 15 kişi tutuklandı, 12 adet ruhsatsız tabanca ile 52 adet fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 40 litre sahte alkol, 36 bin adet sahte bandrollü makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında ise 35 kök Hint keneviri, 63 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 8 gram kokain, 55 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca 24 adet tarihin eserinde ele geçirildiği belirtildi.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce 'güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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