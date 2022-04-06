Sinop'un “çekek yeri” ve “kültür merkezi” düzenleme çalışmaları devam ediyor

Ayhan, çekek yerinin hemen yanında bulunan eski buzhane binasını da kültür merkezine dönüştürme işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Kültür merkezinin düzenleme çalışmalarıyla birlikte meydanın sanatsal ve etkinlikler açısından bir bütünlük oluşturacağını dile getiren Ayhan, “Balıkçılarımızın kayıklarının bakım, tamir ve onarımını yapmaları amacıyla meydanın bir bölümünü onlara ayırdık. Geri kalan kısmını etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Ayrıca meydanın bulunduğu sahil bandına kayık bağlama alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma bankları, dinlenme alanları oluşturularak vatandaşlarımız için açık bir park halinde hizmete sunacağız. Festivaller, konserler ve diğer etkinlikler bu meydanda yapılacak. Sinop'a tarihi kale surlarının önünde yeni bir meydan hazırlıyoruz. 1954 senesinde yapılmış bina buz fabrikası olarak hizmet veriyordu. Benden önceki belediye başkanımız tarafından satın alınmıştı bu bina. Şimdi biz orayı kültür merkezi yapıyoruz. İçerisinde birçok etkinliğimizi yapabileceğimiz küçük bir cep sineması da düşünüyoruz. Fonksiyonel bir bina hizmet verecek inşallah Sinoplulara. Tarihi binanın restorasyonu tamamlandığında buzhane binamız yeni yüzüyle Sinop'umuza ayrı bir değer katacak” dedi.