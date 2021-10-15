Sinop'un denizciliğini anlatan belgeseliyle ödül aldı

Belgesel kategorisinde yarışan eserle hak kazandığı ödülden duyduğu mutluluğu dile getiren Furkan Alperen Demir şu bilgileri verdi: “Çekimlerimi geçtiğimiz yıl Eylül ve Aralık arasında yapmıştım. Ders için teslim ettikten sonra da üzerinde çokça uğraştım. Görüştüğüm kişiler genellikle tanıdıklarım olduğu için ben de, karşımdakiler de rahattı. Sağ olsunlar bana vakit ayırıp çalışma alanlarını açtılar. Yarışma konusunda, TRT Geleceğin İletişimcileri gibi bir yarışmada finalist listede olmak bile benim için yeterli ve önemli bir durumdu. İlk üç ise bambaşka bir seviye oldu, beklemediğim bir şeydi. Çok mutlu oldum. Etrafımdaki kişilerin de mutluluğunu görmek beni daha da sevindirdi. Altı - Üstü Deniz'e yaz başında İtalya'da denizle alakalı bir film festivalinden de ödül gelmişti. Ancak ülke içinde bir kaç festivalde gösterim seçkisinden öteye gidememiştim. Bu sebeple TRT benim için ilk oldu. Umarım güzel şeyler olmaya devam eder.”

Belgesele başlama süreci ve anlattığı konuya değinen Demir, “Bölümünden bu yıl mezun oldum. Şu an üniversitemde aynı bölümde yüksek lisansa devam ediyorum. Geçtiğimiz yıl, iki dönemde de bitirme projesi kapsamsında kısa filmler hazırlamamız gerekiyordu. Okullar online eğitim ile devam ettiğinden Sinop'ta kalmıştım ve bu projeleri de buradayken hazırlamam gerekti. Ben de ilk dönemki projem için dalgıçlık ve balıkçılığı konu alan bir belgesel hazırlamaya karar verdim. Sinop'ta hepimiz denizle bir şekilde haşır neşir oluyoruz, denizi çok seviyoruz. Ancak bazılarımız için deniz gerçek anlamda bir tutku veya bir geçim kapısı, onlar denizi bizden çok daha farklı bir yere koyuyorlar. Buna değinmek istedim. O kişiler denizi nasıl görüyor ve ne gibi anlamlar yüklüyor bunu öğrenmek istedim. Bu bağlamda iki farklı balıkçı ve iki dalgıcın gözünden denizi anlatan bir film hazırladım. Bu kişilerden bazıları birer hobi ve spor olarak denizle uğraşırken, bazıları hayatlarını denizden kazanıyor veya kazanmaya çalışıyor. Aslında biraz da denemek istedim. En basitinden, böyle bir amatör projede sualtı çekimlerinin nasıl olacağını görmek istedim. Zaten dalgıçlığı anlatırken sualtına girmemek pek doğru olmazdı” dedi.

Furkan Alperen Demir şair Ahmet Muhip Dıranas'ın Sinop'la ilişkisini konu alan bir belgesel de hazırlamıştı.