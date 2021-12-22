Sinop'un doğal limanına sığındılar

Sinop'ta son 2 gündür etkili olan kar yağışı ve fırına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler rota değiştirdi. Sinop'un doğal limanına sığınan gemiler fırtınanın geçmesini bekliyor.

Sinop'ta son 2 gündür etkili olan kar yağışı ve fırına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop'a sığındı. Bekleyişlerini burada sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak. Gemilerin bu süre zarfında tüm ihtiyaçları, talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığı'nca karşılanıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer, “Son 2 gündür kar yağışı sebebiyle gemiler Sinop limanına demirledi. Bunun üzerine hem balıkçı teknelerimiz etkilendi hem de kuru yük gemileri etkilendi. Hepsi limana demirledi. Şu an da hava şartlarının geçmesini bekliyorlar" dedi.