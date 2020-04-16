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Sinop'un ilk korona vakası 88'lik dede taburcu oldu

Sinop’ta ilk korona virüs teşhisi konuşan 88 yaşındaki hasta bugün taburcu edildi.

Sinop'ta ilk korona virüs teşhisi konuşan 88 yaşındaki hasta bugün taburcu edildi.


Çeşitli şikayetlerle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreçleri başladı. 18 Mart Çarşamba günü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yatış yapan 88 yaşındaki ismi açıklanmayan vatandaş yaklaşık 1 ay hastanede tedavi gördü. İyileşen hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Taburcu edilen 88 yaşındaki erkek hasta, hastanede kaldıkları süre içinde morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizi tekrar sağlımıza kavuşturdular" dedi.

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