Sinop'un ilk TEMA okulu oldu

Sinop Ada Anaokulu, TEMA okulu olarak yeşil yaprak sahibi olan Sinop'ta tek okul oldu.

Programda konuşma yapan Okul Müdürü Zeynep Özge Türkmen, “Öğrencilerin ve kıymetli velilerin TEMA Vakfına gönüllü bağış desteği ile tüm sınıflar TEMA sınıfı oldu ve bunun neticesinde Ada Anaokulu TEMA okulu olarak yeşil yaprak sahibi ilk anaokulu oldu” dedi.

Türkmen, “Öğrencilerimizin doğayla iç içe, doğaya saygılı birey olarak yetişmelerini sağlamayı ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Program öğrencilerin gösterileri, pasta kesilmesinin ardından sınıflara TEMA görsellerinin asılması ile son buldu.

Hazırlanan programa Sinop İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya, TEMA Vakfı gönüllüleri ve Sinop Tema Vakfı Başkanı Kadriye Göl katıldı.