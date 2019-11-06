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Sinop'un Sakarya Caddesi'nde yenileme çalışmaları

Sinop’ta Sakarya Caddesi’nin üzerinde bulunan kompozit alanlar yenileniyor.

Sinop'ta Sakarya Caddesi'nin üzerinde bulunan kompozit alanlar yenileniyor.


Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sakarya Caddesi'nde yürüme alanında bulunan kompozit bölgelerde onarım çalışmaları başlatıldı. Olumsuz hava koşullarından yıpranan ve şişkinlik gösteren kompozit alanlar hakkında uygun bir proje hazırlayarak başlatıldığından bahseden Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, “Sakarya Caddesi'ni güzelleştirme çabamız sürüyor. Yağan yağmurlar, bu alanları yıpratmıştı, bu kompozit alanlar şişmişti. Vatandaşlar, yürürken zorluk yaşadığını ifade ettiler. Fen İşleri Müdürlüğümüzce bu alanları yenileniyoruz” dedi.

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