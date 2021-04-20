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Sinop'un ‘Türk somonu' temiz çıktı

SİNOP (İHA) – Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk somonu yetiştiricilik tesislerine yönelik yapılan denetimde olumsuzluğa rastlanmadı.


Denetim ekipleri Sinop'taki yetiştiricilik tesislerini teker teker gezdi. Her birinden örnekler alındı. Laboratuvarlarca incelendi. Sinop'ta üretilen ‘Türk somonu' incelemede temiz çıktı.


Yapılan açıklamada, “İlimizde kurulan Türk Somonu yetiştiricilik tesislerinde Ulusal Kalıntı İzleme Programı gereği; yetkili laboratuvarlarca analiz edilmiş, analizleri yapılan yem ve ürünlerin mevzuat hükümlerine uygun olduğu görülmüştür” denildi.

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