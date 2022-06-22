Sinop'un yeni imar planı ağustosta yürürlüğe girecek

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'un imar planının bir dernek tarafından yapılan başvuru üzerine 2019 yılında Samsun Bölge İdaresi Mahkemesince iptal edildiğini belirterek, “Yaptığımız olağanüstü toplantıyla planı mecliste onaylayarak askıya çıkardık. Bir ay askıda kalacak plan, 1 Ağustos'ta yapacağımız olağan mecliste yürürlüğe girmiş olacak. Planı hazırlarken katılımcı demokrasi örneği sergiledik. Plan şu an askıda, itiraz süreçleri olacaktır ama planın tümüne yapılacak itirazları 1 Ağustos'taki meclis toplantısında reddedeceğiz. Çünkü planın bütünüyle ilgili hiçbir endişemiz yok. Tüm hassasiyetleri gözeterek bir plan yaptık ancak vatandaşımızın kendi parseliyle ilgili gözümüzden kaçan herhangi bir maddi hata varsa elbette parsel parsel tüm itirazlar değerlendirilecek, mağduriyet varsa giderilecek" dedi.