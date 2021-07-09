Sinop'un "Yeni Konsept Nüfus Müdürlükleri” 4 ilçeye çıkacak

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Dünya Nüfus Günü nedeniyle yapılan çalışmalardan söz eden Hacı Dede, “11 Temmuz Dünya Nüfus Günü olarak kutlanmaktadır. Pazar günü münasebetiyle bugün valimizi ziyaret ettik. Vali yardımcılarımızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımız ilçelerde de kaymakamlarımızı ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerimizde çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik” dedi.

Modern imkanlarla vatandaşa hayatın her alanında yardımcı olmak adına çalıştıklarını belirten Müdür Hacı Dede, yaz döneminde işlerin biraz daha yoğunlaştığını ancak bir aksaklık ve gecikmeye mahal vermeden tüm işlemlerin yürütülebildiğini belirtti. Yaz döneminde Sinop'a farklı illerden gelen yerli turistlere de hizmet verdiklerini belirten Müdür Dede, 216 bin nüfusu bulunan ilde 240 bin dolaylarında yeni kimlik kartı verdiklerini buna örnek olarak gösterdi.

Ehliyet, pasaport gibi işlemlerinde nüfus müdürlüklerinde yapılabilmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştırdığını belirten Hacı Dede, “Memurlarımız tüm hizmetleri fedakarca yerine getirmektedir. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle tüm çalışma arkadaşlarımızın bu gününü kutluyorum. 11Temmuz bu arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaların önemini ifade eden bir anlam taşıyor” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Müdür Hacı Dede, “Boyabat ilçemizde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü' ile ilgili çalışmamızı tamamladık. Müdürlüğümüz şu an hazır bekliyor. Yeni hizmet binası açıldığında modern yüzüyle vatandaşımızın hizmetine girecek. Erfelek, Sarayduzu ve Durağan ilçelerimiz içinde ihaleler yapıldı. Çok kısa sürede inşallah bu ilçelerimizde de projemizi hayata geçirerek “Konsept Nüfus Müdürlüğü' sayımızı 4'e çıkaracağız. Diğer ilçelerimiz için de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.