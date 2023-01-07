İhlas Haber Ajansı

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Sinop'un yüksek kesimlerinde karla mücadele

Sinop’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler karla kaplanan yolları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler karla kaplanan yolları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Sinop'un yüksek rakımlı Dıranaz Soğuksu mevkisinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Karla kapanan bölgeye bağlı bazı köy yollarında ise ulaşım kesintisi yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmaları yürütüyor.

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