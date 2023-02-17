İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'un yüksek köylerinde kar 2 metreye yaklaştı

Sinop’un yüksek rakımlı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

Sinop'un yüksek rakımlı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.


Sinop'un yüksek rakımlı köylerinde zorlu kış şartları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İnsan beline ulaşan kar yüksekliği, yer yer 2 metreye çıkıyor. Bin 300 rakımlı Sazlı köyünde vatandaşlar evlerinin önündeki karı temizleyerek yol açmaya çalışıyor.


Sazlı köyünde yaşayan Sedat Yılmaz, 1 ay öncesine kadar hayvanlarını merada otlattıklarını ancak şimdi ise evlerinden çıkmakta zorlandıklarını belirterek, “Günlerdir kar yağışı gece-gündüz etkili oldu, yollarımızla evlerimizin önü kapandı. Köylüler olarak evlerimizin önünü temizliyoruz, yol açmaya çalışıyoruz. Bu bölgede kış şartları zor geçiyor. Şu anda kar belimize kadar çıktı” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.