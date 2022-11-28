Sofraların gözdesi hamsi Sinop'ta 25 lira

Sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi de tezgâhları süslemeye başladı. Karadenizlinin vazgeçilmez lezzeti hamsi, Sinop'ta 25 TL'den satılıyor.

Hamsi almak için balıkçıya gelen Hikmet Akan, “Çok güzel ve taze, yakında hamsi ızgara yapmıştım maydanoz ve soğanla birlikte çok lezzetli oluyor. Alan kişilere de öneririm ki, balık şu anda yağlandığı için ızgaraya geliyor, maydanoz ve soğanla birlikte çok lezzetli şekilde yiyebilirler. Fiyatı da normal bence, etin kilosunun yanında hamsi 25 TL'ye çok makul bir fiyatta” diye konuştu.

Özkan Aynacı ise, “Fiyatı 25 TL, bu ayda gayet uygun. Geçen hafta almıştım tekrar, tadı çok güzel. Yağlanma başladı, mangalda da olur bundan sonra. Ben 2 kilo aldım, 50 TL ödedim” dedi.

Balıkçı Erdoğan Doğan, “Denizlerde hamsi şu anda az çıkıyor, biraz irili ufaklı. Akliman tarafında açıkta var hamsi, ama az az geliyor. Göründüğü gibi hamsi yok, ama lezzeti güzel tavası buğulaması güzel oluyor” ifadelerini kullandı.