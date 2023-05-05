Şok uygulamada 3 araçta uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen şok uygulamalarda 3 farklı araçtan 7,5 gram kokain, 4 gram metamfetamin ile çeşitli toz ve hap uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde farklı saatlerde yapılan şok uygulamalarda durdurulan 3 araç ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. İncelemelerde 7.49 gr. kokain, 4.14 gr. metamfetamin, 6.77 gr toz esrar, 4 gr. skunk, 3 adet ectasy hap ve payp ele geçirildi. Toplam 9 şüpheli gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ticareti, nakledilmesi, depolanması veya satın alınması ile bu suçlara iştirak eden şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.