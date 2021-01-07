İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe

Sinop Belediyesi tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarına kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.


Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Sinop Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, kent merkezi genelinde belirlenen 20 noktaya kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, “10 tane kedi ve 10 tane köpek kulübesi olmak suretiyle kent merkezinin farklı yerlerine kulübelerimizi yerleştirdik. Bu kulübelerimiz sadece deneme amaçlı. Hava şartlarına göre takip edeceğiz. Fakat bunun dışında da farklı bir projemiz var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.