Sokak hayvanları yararına yılbaşı hediyeleri hazırlıyorlar

Sinop'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi kadınlar sokak hayvanları yararına yıl başı paketi hazırlayıp satıyor.

Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri sokak hayvanları için mücadele ediyor. Çeşitli etkinlikler düzenleyip onların gıda, ilaç, mama ve veteriner masraflarını karşılıyorlar. Dernek üyeleri yılbaşı öncesi de sokak hayvanları için anlamlı bir çalışmaya koyuldu. Çeşitli atık malzemelerden ve keçelerden yılbaşı süsleri hazırladılar. Özenle tasarlanan kardan adam, yılbaşı ağacı, geyik gibi süsler bir pakete konulup satışa sunuldu. Eşyaları sosyal medya hesaplarından satışa sunan kadınlar, yeni yılda sokak hayvanlarının yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi Aynur Er konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanlarını kurtarmak için, tedavilerini yaptırmak için, beslemek için para kazanmamız gerekiyordu. Biz de böyle bir yola girdik. Malum önümüz yılbaşı. Yılbaşı için süsler yaptık, kendi el emeğimiz. Artık ürünlerden imal etmeye çalışıyoruz ve para kazanmaya çalışıyoruz. Vicdani tarafını çok yoğun yaşıyoruz. Biz sürekli bu işleri yapıyoruz. Sürekli para kazanıyoruz. Besliyoruz, kurtarıyoruz, tedavi ettiriyoruz, ameliyat ettiriyoruz. Ve bu duyguyu sürekli yaşıyoruz. Çok yüce bir duygu. İnsanlara herkes bir şekilde yetişiyor ama hayvanları kimse görmezden geliyor. Kimse görmüyor. Biz onları görüyoruz. Başımızı yatağa koyduğumuzda huzurla uyuyoruz. Onların karnı doyduğunda biz de doyuyoruz” dedi.