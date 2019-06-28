Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu

Özellikle gençlerin severek katıldığı sokaktaki sanat etkinlikleri hemen hemen her şehirde kendini gösteriyor.

Ordu'nun cittaslow(sakin şehir) olan ilçesi Perşembe'den dört erkek arkadaş gezi amaçlı Sinop'a geldi. Sinop'tan sonra Gerze ilçesine gelen arkadaş grubu, Fahri Deniz Kumaşoğlu'nun sahilde çaldığı klarnetle vatandaşların ilgi odağı oldu.

İzmir Marşı isteği alan müzisyen, marşı çalmaya başladıktan sonra çevredeki kalabalık arttı. Özellikle gençlerin şarkı söyleyerek müziğe eşlik etmesi tüm vatandaşların yüzünü güldürerek Kumaşoğlu ve arkadaşlarını da memnun etti.

Dönmek için yola çıkacakları sırada bir ailenin kendilerini misafir etme talepleri üzerine bir gece kalıp öyle geri döneceklerini söylediler.

Grup, “Buraya gelmeden önce önyargılı yaklaşmıştık. İnsanların yaptığımız müziğe ilgi duymayacaklarını düşünmüştük. Geldiğimizde bütün önyargılarımızın boşa olduğunu gördük. Sinop ve Gerze Karadeniz sahilindeki en güzel yerlerden birisi. Hem doğası hem de insanları itibariyle oldukça güzel. Bizi çok güzel karşıladılar. İlk fırsatta yine gelmek istiyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.