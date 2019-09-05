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Sokaklar deterjanlı su ile yıkandı

Sinop’ta sokaklar deterjanlı ve tazyikli su ile yıkandı.

Sinop'ta sokaklar deterjanlı ve tazyikli su ile yıkandı.


Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren Sinop Belediyesi, Tuzcular Caddesindeki kaldırımları ve çöp konteyneri etraflarını deterjanlı su ile temizledi. Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, halkın genel sağlığını yakından ilgilendiren konularda hassas davranmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Önceden kaba pisliği alındıktan sonra sadece süpürülerek temizlenen kaldırım yerlerini bir süredir başlattığımız uygulama ile deterjanlı, köpüklü, tazyikli suyla yıkıyoruz. Özellikle bu dönem havaların ısınması ile çevreye kötü koku ve hastalık yayılmaması bakımından bu çalışma büyük bir önem taşımaktadır. Halkımızın da son derece memnun olduğu bu hizmeti, bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

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