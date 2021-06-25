Sönmezoğlu: “Orman yangınları konusunda dikkatli olunmalı”

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürleri Toplantısı, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu başkanlığında yapılan toplantıda 3 bölge müdür yardımcısı, şube ve işletme müdürleri hazır bulundu.

Rutin olarak iki ayda bir yapılan toplantıların pandemi dolayısıyla aksaklıklara uğradığını, bugün gerçekleştirilen toplantının uzun bir aradan sonra yapılan ilk yüz yüze toplantı olduğunu belirten Halkla İlişkiler Şube Müdürü Turan Küçük, “Toplantıda 2021 yılı program ve gerçekleşmelerin değerlendirilmesi, 2021 yılında yaşanan ve yaşanması muhtemel sorun ve öneriler kayıt altına alınacak. Toplantıda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı toplam 22 işletme müdürlüğü, 15 şube müdürlüğü ile bölge müdürü yönetim kadrosu hazır bulunuyor. Yaklaşık 40 kişi ile birlikte toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcımız geldiğinde verdiği talimatlar, 2021 yılı programları doğrultusunda yapılacak işlemler gözden geçirilecek ve bu yıl ki programların tamamlanması için gereken talimatlar ilgili birimlere verilecektir. Şu an Sinop ölçeğinde Orköy kredileri verilmekte olup Gerze İşletme Müdürlüğü'nce 3 adet traktör kredisi ve 1 adet tambur ile köy evleri elektrik tesisatı değişimi kredisinden en az 10 hane yararlandırılacak. Ayrıca bal üretimimizi artırıcı bal ormanı amaçlı çiçekli meyve, fidan dikimleri ve gelir getirici tür ağaçlandırmaları ile Gerze'mize değer katmaya devam edilecek. Orman İşletme Müdürlükleri olarak ülkemize ve yöremize en iyi hizmeti vermeye talibiz ve bunu başaracağız” diye konuştu.

Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise “Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün açılması an meselesi olduğu için belki de bugün burada son kez toplanıyoruz. Kamuoyundan isteğimiz, orman yangınları konusunda dikkatli olunması ve de ormana çöp atılmaması konusunda duyarlı davranılmasıdır” ifadelerini kullandı.