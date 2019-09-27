Sorun çözüldü, sadece Hamsilos'a giriş ücretli olacak

Sinop'ta geçen günlerde doğa harikası Akliman ve Hamsilos gezi bölgesinin girişinin kapatılarak ücretli hale getirilmesine tepki gösterilmişti. Yapılan girişimler sonucu problem çözüldü.

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, Akliman Tabiat Parkı ile ilgili sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, “Parkın özel işletmeciliğe açılması ve Sinop halkının bu duruma tepki vermesiyle birlikte, Milletvekilimiz, İl Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve tüm ilgili bürokratlarımızla yoğun bir çaba içerisine girdik. Önce bakanlık düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından bakanlıkça görevlendirilen özel bir ekip durumu yerinde inceledi ve son olarak ilgili tüm tarafların çabası ve iş birliği ile sorun çözülmüş oldu. İşletici firma sahibinin de konuya anlayışla yaklaştığını ifade etmeliyim” dedi.

Şanoğlu açıklamalarının devamında, “Tabii ki bu süreç devam ederken bizler ciddi anlamda yıpratıldık. Fakat süreci olumlu bir şekilde sonuçlandırmadan çabalarımızı kamuoyu ile paylaşmak uygun olmayacaktı. Bu sebeple yalnızca iftiraya cevap vermekle yetindik. Vatandaşımızda tepki oluşturan her husus, haklı haksız ayrımı yapmaksızın bizi ilgilendirmektedir. Sinop neyi isterse Sinop'un evlatları olarak bizlerde onu isteriz. Şimdi memnuniyetle ifade etmeliyim ki yol üzerindeki Hamsilos Tabiat Parkı ana giriş kapısından ve eskiden de ücret alınan Akliman Günübirlik Kullanım Alanı giriş kapısından bundan böyle hiçbir şekilde ücret alınmayacaktır. Giriş ücreti yalnızca Hamsilos Koyu'na giriş noktasında uygulanacaktır. Bu tatsız durumu ortadan kaldırmak adına önemli bir çaba gösteren Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e, İl Başkanımız Uğur Giresun'a, Milli Parklar 10. Bölge Müdürümüz Hasan Başyiğit başta olmak üzere ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarına tüm Sinop Halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.