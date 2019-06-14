Su altı arkeolojisi öğrencilerine sertifika

Sinop'un Karakum mevkisinde bulunan Sinop Üniversitesi Su Altı Araştırma Kursu'nda düzenlenen programda açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, “Üniversite bünyesindeki Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin birlikte organize ettikleri bir sertifika programı için burada bulunuyoruz. Sertifika programımızın adı Temel Su altı Arkeolojisi Eğitimi. 10 saatlik bir eğitim söz konusu ve eğitime katılan öğrencilerimiz üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri. Burada aldıkları teorik ve pratik bilgilerin ardından kendilerine 10 saatlik temel dalış eğitimi sertifikası takdim edeceğiz” dedi.

Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Görevlisi Dr. Babür Mehmet Akarsu ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada bir sertifika programı eğitim programı düzenledik. 10 kadar arkeoloji bölümü öğrencimize 4'ü yurt dışından gelmiş olan su altı arkeolojisine dair, temel su altı arkeolojisi hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimlerini verdik. Su altında iletişim kullanımını gördüler. Bizzat kullandılar. Su altı çizimini gerçekleştirdiler. Ayrıca su altında kaldırma ve taşıma balonlarının kullanımlarını gördüler ve bizzat kendileri de su altına dalarak scuba tüpü dalışla bu uygulamaları gerçekleştirdiler. Su altında kazı yaptılar. Bir nevi temsili. Su altı kazısına dair de tecrübe edinmiş oldular” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.