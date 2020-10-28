İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su altında Cumhuriyet'i kutladılar

Sinop Üniversitesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Karadeniz’in mavi sularında coşkuyla kutladı.

Sinop Üniversitesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Karadeniz'in mavi sularında coşkuyla kutladı.


Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtılar. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ay-yıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamalarına renk kattılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.